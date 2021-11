Jorginho, rigore alle stelle: solo pari Italia con la Svizzera. Decisivo l’ultimo turno

Jorginho, rigore alle stelle: solo pari Italia con la Svizzera. Decisivo l’ultimo turnoElvetici in vantaggio con Widmer, pari già nel primo tempo con Di Lorenzo, ma il rimpianto è per il penalty sbagliato dal centrocampista allo scadere. Italia avanti per differenza reti ma andranno ora in Irlanda del Nord, mentre la Svizzerà ospiterà la Bulgaria […]

La Redazione24

,

sabato 13 Novembre 2021.

