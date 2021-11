La Provincia di Crotone assegna aule al Liceo Pitagora nei locali della sede ex Istituto Benedetto XVI

A comunicarlo è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Natascia Senatore

Crotone,

sabato 13 Novembre 2021.

Dopo un lungo periodo di incertezza siamo lieti di comunicare che, le aule assegnate al Liceo Classico Pitagora dalla Provincia di Crotone presso i locali della sede ex Istituto Benedetto XVI, sono finalmente disponibili per essere occupate. Ciò permetterà di migliorare le condizioni per una sistemazione ottimale degli studenti che avranno, grazie a questa nuova disposizione, la possibilità di vivere al meglio la vita scolastica.

Un tassello importante che è stato raggiunto grazie alla perseveranza e all’impegno che contraddistinguono il nostro modo di “fare” scuola. Fondamentali rimangono le necessità dei nostri studenti che, dopo una forzata parentesi di didattica a distanza, devono tornare a vivere attivamente la scuola nell’ottica della qualità.

Torniamo dunque a riappropriarci di quella “normalità” in parte perduta e con grande soddisfazione accogliamo questa bella notizia.

