L’Italia si qualifica se… Non basta vincere, occhio alla differenza reti e non solo

La Redazione24

,

sabato 13 Novembre 2021.

L’Italia si qualifica se… Non basta vincere, occhio alla differenza reti e non soloIl pareggio dell’Olimpico ha complicato le cose: se gli azzurri trionfassero a Belfast con l’Irlanda del Nord e la Svizzera battesse la Bulgaria a Lucerna bisognerebbe guardare la differenza reti e i gol segnati. Se anche questi fossero pari, andremmo ai playoff per le reti in trasferta negli scontri diretti

