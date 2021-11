Mancini: “Andremo al Mondiale, sono sicuro. Jorginho? Se la sentiva di tirare”

Mancini: “Jorginho? Se la sentiva di tirare… Andremo al Mondiale, sono sicuro”L’allenatore dell’Italia è deluso dopo l’1-1 ma crede nella qualificazione: “Resta rigorista? Non lo so, vediamo cosa pensa lui. Con l’Irlanda del Nord magari facciamo tutti i gol che non abbiamo fatto con la Svizzera” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 13 Novembre 2021.

