Cirò: Avviati i lavori di installazione della fibra ottica in località Cappella, Cappellieri ed aree limitrofe

domenica 14 Novembre 2021.

Avviati finalmente i lavori di installazione della fibra ottica in località Cappella, Cappellieri ed aree limitrofe, richiesti dall’amministrazione comunale 4 anni fa, a cura della società Openfiber che consentirà ai residenti ed alle attività produttive di migliorare la qualità della connessione!Accanto a questo si comunica che nella prossima settimana sarà allacciato il contatore al pozzo realizzato per inziare le operazioni di pulitura e successiva messa in funzione per allaccio alla rete idrica.Sulla stessa zona, infine, è in fase di approvazione il progetto esecutivo della linea rete fognaria per altri €. 500.000 da Via San Leonardo fino alla Cappella con la messa in opera di nuovo depuratore al servizio dell’intera zona periferica, con l’obiettivo di risolvere ogni problematica di allaccio in zona Tafane’, Catena e Cappella.Continuiamo a lavorare per il territorio.

