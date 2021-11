Inter, caccia al parametro zero: Onana firma a febbraio. Idee Ginter, Corona e Insigne

Inter, caccia al parametro zero: Onana firma a febbraio. Idee Ginter, Corona e Insigne Il portiere ha detto no al tentativo dell’Arsenale e firmerà a febbraio. E non è il solo nel mirino… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 14 Novembre 2021.

Inter, caccia al parametro zero: Onana firma a febbraio. Idee Ginter, Corona e Insigne Il portiere ha detto no al tentativo dell’Arsenale e firmerà a febbraio. E non è il solo nel mirino…

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA