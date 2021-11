LIVE F1 GP del Brasile: pochi minuti al via, riparte la sfida con Max 2° e Lewis 10°

F1 Brasile, segui LIVE il GP: pochi minuti al via, riparte la sfida con Max 2° e Lewis 10°Aggiornamenti in tempo reale da San Paolo per la quartultima prova del Mondiale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 14 Novembre 2021.

F1 Brasile, segui LIVE il GP: pochi minuti al via, riparte la sfida con Max 2° e Lewis 10°Aggiornamenti in tempo reale da San Paolo per la quartultima prova del Mondiale

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA