Chance per Berardi, poi un altro cambio per Mancini: così con l’Irlanda del Nord

Chance per Berardi, poi un altro cambio per Mancini: così con l’Irlanda del NordRispetto all’ultima sfida con la Svizzera, cambi davanti e al centro del campo. Maglia da titolare per Sandro Tonali e probabile partenza dal 1′ per Domenico Berardi, con spostamento di Insigne al centro dell’attacco. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera […]

La Redazione24

,

lunedì 15 Novembre 2021.

Chance per Berardi, poi un altro cambio per Mancini: così con l’Irlanda del NordRispetto all’ultima sfida con la Svizzera, cambi davanti e al centro del campo. Maglia da titolare per Sandro Tonali e probabile partenza dal 1′ per Domenico Berardi, con spostamento di Insigne al centro dell’attacco. Ecco le probabili formazioni della sfida di stasera

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA