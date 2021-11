La gioia di Morata e Mitrovic, la rabbia di CR7: il film della serata

La Redazione24

lunedì 15 Novembre 2021.

La gioia di Morata e Mitrovic, la rabbia di CR7: il film della serataNella serata di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, ottengono il pass Spagna e Serbia, che battono rispettivamente per 1-0 la Svezia e 2-1 il Portogallo. In giornata, qualificazione anche per la Croazia, grazie all’1-0 sulla Russia. Guarda le foto più belle dei match

