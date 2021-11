Berrettini ci prova: ora in campo per testare l’addominale infortunato

Berrettini ci prova: ora in campo per testare l’addominale infortunatoAl Pala Alpitour il romano, dopo gli accertamenti, si sta allenando per capire se sarà in grado di disputare l’incontro di stasera contro Hurkacz. Se non ce la facesse, gli subentrerebbe Sinner continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 16 Novembre 2021.

Berrettini ci prova: ora in campo per testare l’addominale infortunatoAl Pala Alpitour il romano, dopo gli accertamenti, si sta allenando per capire se sarà in grado di disputare l’incontro di stasera contro Hurkacz. Se non ce la facesse, gli subentrerebbe Sinner

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA