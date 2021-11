Berrettini, il ritiro dalle Finals è ufficiale: “Sono distrutto”. Sinner contro Hurkacz

La Redazione24

,

martedì 16 Novembre 2021.

Berrettini, il ritiro dalle Atp Finals è ufficiale: “Sono distrutto”. Sinner contro Hurkacz Nulla da fare per Matteo. Paura per Tsitsipas: si ferma in allenamento, ritiro in vista anche per lui?

