Così Rublev ha superato Tsitsipas: guarda gli highlights

La Redazione24

,

martedì 16 Novembre 2021.

Così Rublev ha superato Tsitsipas: guarda gli highlightsAndrej Rublev supera in 2 set Stefano Tsitsipas nel singolare valido per il gruppo `verde´ delle Atp Finals di Torino. Il russo si è imposto con un doppio 6-4 in un’ora e 32′ di gioco.

