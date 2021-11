Da Donnarumma a Mancini: tutte le facce della delusione azzurra

Da Donnarumma a Mancini: tutte le facce della delusione azzurraNella gara dell’8ª giornata del girone C di qualificazione Uefa ai Mondiali 2022 in Qatar, l’Italia pareggia per 0-0 in Irlanda del Nord, viene superata in classifica dalla Svizzera e sarà costretta a disputare i playoff. Ecco le foto più significative della partita continua a leggere […]

La Redazione24

,

martedì 16 Novembre 2021.

Da Donnarumma a Mancini: tutte le facce della delusione azzurraNella gara dell’8ª giornata del girone C di qualificazione Uefa ai Mondiali 2022 in Qatar, l’Italia pareggia per 0-0 in Irlanda del Nord, viene superata in classifica dalla Svizzera e sarà costretta a disputare i playoff. Ecco le foto più significative della partita

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA