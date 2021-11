Da Torretta in Ucraina per i mondiali di Pancrazio

Un altro prestigioso obiettivo raggiunto da tre giovani atleti della palestra Martial Arts Romeo di Torretta

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

martedì 16 Novembre 2021.

da sinistra, Giuseppe Arcuri, il mastro Romeo, Luana Sestito e Nicodemo Arcuri

Sono volati alla volta di Kharkiv, seconda città dell’Ucraina che con i suoi 1.443.000 abitanti è seconda solo alla capitale Kiev, per disputare la gara più importante e prestigiosa che un atleta di Pancrazio possa partecipare nella sua carriera: parliamo del World Championship, il Mondiale Ufficiale organizzato dalla Unite World Wrestling (UWW), unica federazione che può garantire l’accesso alle olimpiadi per gli atleti della Lotta, in programma dal 15 al 18 novembre.

Si tratta di Luana Carmen Sestito, 18 anni, categoria Juniores 50 Kg., di Giuseppe Pietro Arcuri, 18 anni, categoria Juniores 66 Kg., e di Nicodemo Arcuri, 20 anni, categoria Seniores 84 Kg., tutti e tre della specialità Pancrazio Athlima e Pankration della ASD Warpedo Martial Arts Romeo di Crucoli.

Domenica 14 novembre i ragazzi si sono imbarcati su un volo che da Bergamo li ha condotti appunto in Ucraina per raggiungere la città che ospiterà il campionato mondiale della loro disciplina marziale.

Il tutto reso possibile grazie alla fiducia che ripone il presidente della Fipa (Federazione Italiana Pancrazio Athlima), Italo Morello, nei confronti dell’intero movimento Warpedo e del lavoro di questi ragazzi e dei loro maestri.

Gli atleti sono stati convocati attraverso una comunicazione ufficiale nel mese di settembre e dopo una lunga riunione in palestra, assieme al loro maestro Romeo, hanno accettato con entusiasmo la sfida nonostante questo lungo periodo di stop a causa della pandemia.

Una foto di gruppo degli atleti della Martial Arts

Va sottolineato anche un altro aspetto non meno importante: questi ragazzi si allenano esclusivamente con l’arte del Warpedo, disciplina nata in Calabria nei primi anni duemila e fondata dallo stesso Giuseppe Romeo (anch’egli con un passato di atleta agonista e più volte rappresentante della nazionale sia nel Taekwondo che nel Pancrazio).

“La Calabria intera – aggiunge Romeo – dovrebbe essere orgogliosa di questi talentuosi figli e per il prestigio e la serietà che portano in giro per il mondo da più di vent’anni per il nostro comune e per la nostra provincia. Facciamo sentire tutto il nostro supporto a questi meravigliosi ragazzi che al di là del risultato hanno già vinto per la passione, i sacrifici ed il coraggio che mostrano nell’affrontare queste competizioni.”

Infine, collegandosi con il canale You Tube “UWW Official Pankration” si possono vedere gli incontri in diretta.

