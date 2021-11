Inghilterra esagerata: segna 10 gol e vola in Qatar! Polonia flop: va ai playoff. Balzo della Scozia

Inghilterra esagerata: segna 10 gol e vola in Qatar! Polonia flop: va ai playoff. Balzo della ScoziaGli uomini di Southgate travolgono San Marino per 10-0 e conquistano il pass per il Mondiale. L’Ungheria batte a sorpresa Szczesny e compagni, mentre la Scozia si guadagna col 2-0 alla Danimarca un posto tra le teste di serie […]

La Redazione24

,

martedì 16 Novembre 2021.

