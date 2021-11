Milan, il piano per gennaio: sprint per Sanches, anticipare Adli

Milan, il piano per gennaio: sprint per Sanches, anticipare AdliAnche senza Europa c’è la corsa scudetto, e Pioli vuole rinforzi in mediana continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 16 Novembre 2021.

Milan, il piano per gennaio: sprint per Sanches, anticipare AdliAnche senza Europa c’è la corsa scudetto, e Pioli vuole rinforzi in mediana

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA