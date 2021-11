Che Sinner: batte Hurkacz in due set. Ecco cosa serve per qualificarsi

Che Sinner: batte Hurkacz in due set. Ecco cosa serve per qualificarsiDopo il doloroso ritiro di Berrettini, Jannik entra in campo al suo posto nel Gruppo Rosso e domina l’amico polacco 6-2 6-2. Poi la dedica a Matteo: “È per te”. Giovedì c’è Medvedev per sognare continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

mercoledì 17 Novembre 2021.

