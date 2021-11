Cile shock: Vidal espulso e k.o. con l’Ecuador. Uruguay travolto in Bolivia

La Redazione24

,

mercoledì 17 Novembre 2021.

Cile shock: Vidal espulso e k.o. con l’Ecuador. Uruguay travolto in Bolivia La Roja cade in casa 2-0: il centrocampista si “guadagna” il rosso dopo 15’ per un’entrataccia, l’attaccante si ferma dopo mezzora per un problema muscolare. Lapadula-gol fa sognare il Perù (2-1 al Venezuela). Pallido 0-0 tra Colombia e Paraguay

