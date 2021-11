Cirò Marina, il cavaliere spagnolo De Leo in Andalucía a montare alla Yeguada Díaz

Vincenzo De Leo ci racconta la sua avventura in Spagna

Torre del Mar - Andalucía (Spagna),

mercoledì 17 Novembre 2021.

Sono partito domenica e ho deciso di fermarmi una settimana in Andalucía precisamente a Torre del Mar dove diversi amici ci hanno aperto le porte della loro scuderia parlo della Yeguada Díaz,inoltre in questi giorni sarò presente al SICAB (Fiera Nazionale del Cavallo Spagnolo)ci dice De Leo.

Il giovane cavaliere sta montando da diversi giorni alla Yeguada Díaz approfondendo sempre di più il suo bagaglio di Equitazione, ho trovato subito un ottima accoglienza dovuta dal mio amico Carlos Zurrera e dal proprietario della scuderia,sono venuto in Spagna per montare ma soprattutto per trattare dei cavalli e scenderli in Calabria precisamente a Cirò Marina continua De Leo.

Mi piace far crescere il mio paese con il mondo dell’equitazione e per fare ciò serve appunto avere un bagaglio immenso che si deve alimentare giorno per giorno,continuerò il mio viaggio e il mio lavoro in Spagna per far crescere la mia cultura e per far crescere l’equitazione a Cirò Marina che ora finalmente esiste.

