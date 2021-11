Le nazionali lasciano i segni: ecco tutti gli infortunati

Le nazionali lasciano i segni: ecco tutti gli infortunatiEcco la situazione squadra per squadra. Quante grane per gli allenatori: in tanti saranno costretti a stravolgere le formazioni tipo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 17 Novembre 2021.

Le nazionali lasciano i segni: ecco tutti gli infortunatiEcco la situazione squadra per squadra. Quante grane per gli allenatori: in tanti saranno costretti a stravolgere le formazioni tipo

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA