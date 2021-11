Allestita la casa di Babbo Natale nell Comune di Melissa

Grazie ad un privato, Nicodemo Placonà che ha messo a disposizione tutto il materiale necessario, aiutato da un gruppo di volontari in collaborazione con l’Amministrazione Comunale

La Redazione

Melissa,

giovedì 18 Novembre 2021.

Il Natale si sta avvicinando e ormai si inizia a respirare quell’aria di festa tipica di questo periodo. In fondo manca poco più di un mese. Pensarci è d’obbligo e lo diventa ancora di più se ci soffermiamo a riflettere sul periodo che stiamo vivendo legato alla pandemia.

Ed è proprio per questo che diventa sempre più importante per noi adulti dare ai nostri bambini uno spiraglio di normalità, regalando loro la gioia di un sorriso nel periodo più bello dell’anno.

E’ proprio per questo che anche nel nostro comune è arrivata l’idea di preparare la casa di Babbo Natale allestita da un privato, Nicodemo Placonà che ha messo a disposizione tutto il materiale necessario.

L’idea di questo allestimento scenografico nasce con la passione per il Natale e dal continuo desiderio di sognare e far sognare grandi e piccini, cosa di cui abbiamo tutti un po’ bisogno con una mondo di luci, elfi, renne, alberi, e pupazzi.

Ad aiutare il Sig. Placonà un gruppo di volontari che in collaborazione con l’Amministrazione Comunale stanno cercando di costruire un meraviglioso villaggio natalizio colmo di tantissime iniziative per adulti e bambini nel villaggio Cristoforo Colombo come laboratori, sala cinema, mercatini, animazione musicale, tornei, ad opera di associazioni, commercianti e gruppi parrocchiali tutti insieme per far si che il Natale ci dia la possibilità di ritornare alla normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA