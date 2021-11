Ballo-Touré recupera, Romagnoli no. E Maignan già si allena… coi piedi

giovedì 18 Novembre 2021.

Ballo-Touré recupera, Romagnoli no. E Maignan già si allena… coi piediAnche Castillejo non è ancora in gruppo. Ieri il portiere francese ha invece preso parte alla seduta, ovviamente proteggendo il polso operato

