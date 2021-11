Così Zverev ha superato Hurkacz in 2 set: guarda gli highlights

giovedì 18 Novembre 2021.

Così Zverev ha superato Hurkacz in 2 set: guarda gli highlightsAlexander Zverev ha battuto Hubert Hurkacz in due set 6-2 6-4 qualificandosi come secondo del girone con Medvedev già in testa grazie allo scontro diretto.

