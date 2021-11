Dybala al J-Medical per gli accertamenti: si valutano i tempi di recupero

La Redazione24

,

giovedì 18 Novembre 2021.

Juve, Dybala al J-Medical per gli accertamenti: si valutano i tempi di recuperoL’argentino si era fermato in nazionale per un dolore al polpaccio: rientrato nella notte a Torino, subito gli esami. Con la Lazio Allegri ritrova Kean ma dovrà fare a meno di Chiellini, Bernardeschi e De Sciglio

