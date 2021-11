Il peso di Ibra, la voglia di Giroud: chi è il centravanti giusto per Firenze?

Il peso di Ibrahimovic, la voglia di Giroud: chi è il centravanti giusto per Firenze? Le due punte sono in ballottaggio per il posto da titolare sabato sera al Franchi: il francese è leggermente avanti. Nei big match, però, i rossoneri hanno fatto molto bene anche avanzando la posizione di Rebic continua a leggere su […]

La Redazione24

,

giovedì 18 Novembre 2021.

