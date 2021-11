La voglia di Ibrahimovic non finisce mai. Prossimi passi? Rinnovo e Mondiale

La voglia di Ibrahimovic non finisce mai. Prossimi passi? Rinnovo e MondialeZlatan in nazionale ha fatto sapere di sentirsi ancora bene e di non pensare al ritiro. Ma il suo futuro al Milan verrà deciso con calma, al momento giusto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

giovedì 18 Novembre 2021.

