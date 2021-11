Salvate il soldato Gigio: dal Psg all’Italia, sole calante su Donnarumma

La Redazione24

giovedì 18 Novembre 2021.

Salvate il soldato Gigio: dal Psg all’Italia, sole calante su DonnarummaA Parigi gioca poco per la concorrenza di Navas, così non brilla nemmeno in azzurro: l’affare l’ha fatto solo Raiola?

