Tutto il nostro calcio ha bisogno dei Mondiali: ecco perché

La Redazione24

giovedì 18 Novembre 2021.

Mondiali, tutto il nostro calcio ne ha bisogno: ecco perchéÈ il momento di mettere la necessità della Nazionale davanti a tutto, perché non andare in Qatar sarebbe un guaio per tutto il movimento

