Volkswagen in Formula 1 con la McLaren o la Red Bull

Volkswagen in Formula 1 con la McLaren o la Red BullWoking ha smentito un accordo con Audi, ma il gruppo tedesco cerca un partner per il 2025, magari usando il know how Honda continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 18 Novembre 2021.

Volkswagen in Formula 1 con la McLaren o la Red BullWoking ha smentito un accordo con Audi, ma il gruppo tedesco cerca un partner per il 2025, magari usando il know how Honda

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA