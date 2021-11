Crotone, abusivimo edilizio in zona sismica

I Carabinieri Forestali sequestrano un manufatto realizzato in assenza di titoli edilizi

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Crotone,

venerdì 19 Novembre 2021.

I militari della stazione Carabinieri Forestali di Crotone hanno proceduto al sequestro di un manufatto realizzato in assenza dei necessari titoli edilizi in località “Salica” nel comune di Crotone.

In particolare si trattava di un fabbricato in calcestruzzo armato a due piani fuori terra, con dimensioni di 15 metri di lunghezza x 14,50 di larghezza x 7 metri circa di altezza, in fase di realizzazione all’interno di un’area considerata a rischio sismico.

Si è proceduto al sequestro del fabbricato successivamente convalidato dal GIP presso il Tribunale di Crotone.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto all’abusivismo edilizio, uno degli obiettivi perseguiti dai Carabinieri Forestale per la salvaguardia del territorio, la tutela del paesaggio e dell’ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA