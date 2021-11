Dybala, affaticamento muscolare: in forte dubbio con la Lazio

venerdì 19 Novembre 2021.

Dybala, affaticamento muscolare: in forte dubbio con la LazioNessuna lesione muscolare per la Joya, che però dovrebbe rientrare con Chelsea o Atalanta. Out Chiellini, Bernardeschi e De Sciglio

