Il 21 novembre Giornata nazionale degli Alberi, il circolo legambiente Nicà aderisce all’iniziativa

Lo rende noto il circolo legambiente Nicà di Scala Coeli

Scala Coeli,

venerdì 19 Novembre 2021.

Anche quest’anno il nostro circolo aderisce alla festa dell’albero, che per Legambiente è giunta alla ventiseiesima edizione, e ricade nella giornata nazionale degli alberi, il 21 novembre. Le iniziative come ogni anno sono numerosissime, circa 500 in tutta Italia. L’edizione 2021 della festa dell’albero di Legambiente si svolge nell’ambito del Life Terra, un progetto europeo al quale ha aderito anche la nostra associazione, e che si prefigge di piantare 500 milioni di alberi in Europa entro il 2025 di cui 9 milioni in Italia. Questa edizione è dedicata l’importanza degli alberi ed al contributo che essi danno nella lotta al mutamento climatico. Il nostro circolo parteciperà alle iniziative organizzate con le scuole di Cariati. In particolare il 24 novembre a partire dalle ore 11.00,con gli alunni delle classi quinta primarie, ci sarà un momento dedicato alla piantumazione di alberi nei plessi, Vittorio Emanuele, M.Venneri , E.R. Faggiano, seguito da un confronto tra gli alunni ed una delegazione del circolo Legambiente Nica, sull’importanza degli alberi e sul mutamento climatico. L’istituto comprensivo di Cariati organizza la festa degli alberi nell’ambito di un loro progetto “Ecologiaca…..mente”, per l’educazione alla salvaguardia ed al rispetto dell’ambiente e della natura. Ringraziamo l’istituto comprensivo di Cariati i docenti tutti, la dirigente e quanti si impegnano nell’azione quotidiana di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. La protezione ambientale riguarda tutti noi, ma il contributo della comunità scolastica nell’importante opera di sensibilizzazione ed educazione ambientale è indispensabile. Siamo certi che i nostri bimbi già attenti e sensibili all’ambiente, sapranno fare tesoro di ogni informazione che i nostri rappresentanti insieme ai docenti daranno loro nella giornata dedicata alla festa degli alberi. Oltre a questo importante momento, in un clima di collaborazione tra la comunità scolastica, gli alunni e le famiglie del territorio, il circolo Legambiente Nica dedicherà altri momenti all’educazione ambientale ed al confronto con gli alunni. La manifestazione del 24 novembre si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid vigenti.

