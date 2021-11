VIDEO Ecco lo sbadiglio del russo a Jannik nel terzo set

VIDEO Medvedev sbadiglia in faccia a SinnerDaniil Medvedev, numero 2 del mondo, nel terzo set si è reso protagonista di questo gesto nei confronti di Jannik Sinner. Per questo motivo, in queste ore, il russo è finito nel mirino del web (Video da Twitter / TennisTv) continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 19 Novembre 2021.

VIDEO Medvedev sbadiglia in faccia a SinnerDaniil Medvedev, numero 2 del mondo, nel terzo set si è reso protagonista di questo gesto nei confronti di Jannik Sinner. Per questo motivo, in queste ore, il russo è finito nel mirino del web (Video da Twitter / TennisTv)

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA