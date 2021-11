Mauro: “Lazio in avanti per imporre il gioco. Juve obbligata al contropiede”

sabato 20 Novembre 2021.

Mauro: “Lazio in avanti per imporre il gioco. Juve obbligata al contropiede”L’ex vede così la sfida dell’Olimpico: “Allegri ha capito che la sua squadra non ha i calciatori per proporre un gioco manovrato e allora agisce di rimessa: è una scelta logica. La Lazio è più fantasiosa e imprevedibile dei bianconeri”

