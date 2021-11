Pioli, altra tegola: dopo Rebic out Tomori. Salta la Fiorentina, con l’Atletico…

sabato 20 Novembre 2021.

Pioli, un’altra tegola: dopo Rebic si ferma anche Tomori. Salta la FiorentinaIl difensore ha preso una botta all’anca nella rifinitura di ieri e non è stato convocato. Pioli ha preferito non rischiare, mercoledì c’è la Champions e il Diavolo si gioca le ultime chance di rimanere in corsa

