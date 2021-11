Sarri: “Gara buona, a tratti buonissima, tranne gli ultimi 10 metri. Senza Immobile…”

Sarri: “Gara buona, a tratti buonissima, tranne gli ultimi 10 metri. Senza Immobile…”L’allenatore della Lazio, ex di turno: “In partita fino a dieci minuti dalla fine, nella ripresa per mezzora non abbiamo neanche concesso contropiedi. La Juve ha messo anche 7-8 uomini dietro la linea della palla, fare a meno di un uomo da 35-40 gol è dura”

