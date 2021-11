Alexander Zverev, figlia, accuse dalla ex, dieta gluten free: tutto su di lui

Alexander Zverev, figlia, accuse dalla ex, dieta gluten free: tutto su di luiTutte le curiosità su Alexander “Sasha” Zverev, finalista alle ATP Finals 2021: dalle ore in campo e in palestra all’alimentazione senza glutine fino alla vita privata complicata e i rapporti con gli allenatori continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 21 Novembre 2021.

Alexander Zverev, figlia, accuse dalla ex, dieta gluten free: tutto su di luiTutte le curiosità su Alexander “Sasha” Zverev, finalista alle ATP Finals 2021: dalle ore in campo e in palestra all’alimentazione senza glutine fino alla vita privata complicata e i rapporti con gli allenatori

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA