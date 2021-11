Bufera a Jeddah, la fidanzata di Khashoggi a Justin Bieber: “Non cantare al GP Arabia”

La Redazione24

,

domenica 21 Novembre 2021.

GP Arabia, lettera a Justin Bieber dalla fidanzata di Khashoggi: “Boicotta il concerto”Hatice Cengiz sul Washington Post scrive alla popstar: “Manda un messaggio al mondo, non cantare allo show dopo il GP di F1 in Arabia Saudita”. L’attivista stava per sposare il giornalista ucciso nel consolato saudita a Istanbul

