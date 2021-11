Calcio Serie B, 13^ giornata: Perugia vs Crotone 2-0

Il Crotone non riesce ancora a tirarsi fuori dal momento negativo e rimedia una brutta sconfitta sul campo del Perugia

Perugia,

domenica 21 Novembre 2021.

CROTONE: Festa; Molina, Canestrelli, Paz, Sala (39’st Giannotti); Benali (22’st Zanellato), Vulic (15’st Estevez), Donsah; Borello (1’st Maric), Mulattieri, Kargbo (22’st Oddei). A disp. : Saro (GK), Pasqua (GK), Nedelcearu, Mondonico, Cuomo, Rojas, Schirò. All. Marino

PERUGIA: Chichizola; Sgarbi, Angella (42’pt Curado), Dell’Orco; Falzerano (29’st Ferrarini), Santoro, Burrai (29’st Kouan), Segre, Lisi (39’st Righetti); De Luca (39’st Vanbaleghem), Matos. A disp. : Fulignati (GK), Righetti, Gyabuaa, Murano, Murgia, Ghion,, Bisnchimano, Zanandrea. All. Alvini

ARBITRO: Minelli di Varese

MARCATORI: 36’pt Lisi, 41’st Matos

AMMONITI: Sala (C), Burrai (P), Oddei (C)

PERUGIA – Il Crotone non riesce ancora a tirarsi fuori dal momento negativo e rimedia una brutta sconfitta sul campo del Perugia. Nessuna sorpresa nello schieramento di Alvini che si presenta con il consolidato 352, Marino si affida invece al suo 433 con il rientro di Benali e le novità Kargbo e Borello sulle ali d’attacco. Match sin dalle prime battute estremamente equilibrato, con entrambe le squadre ordinate e attente a non scoprirsi, i ritmi però sono piuttosto blandi e e non ci sono particolari pericoli per i due portieri. Da segnalare un’iniziativa di Borello che calcia alto (12′), Matos che da buona posizione di testa manda fuori (13′), un’azione personale di Sala che supera tre avversari prima di calciare di destro (23′) e un tiro da fuori di Donsah neutralizzato dal portiere di casa (30′). Il risultato rimane in equilibrio fino al 36′ quando Segre sfrutta un’indecisione di Molina, recupera palla e serve De Luca: assist per Lisi che a tu per tu batte l’incolpevole Festa per l’1-0. La ripresa parte con Maric al posto di un comunque propositivo Borello, ma il tema del match non cambia. Al 56′ Sala salva la propria porta facendo muro su De Luca, al 60′ si rivede in campo Estevez al rientro dall’infortunio e al 67′ entrano anche Zanellato e Oddei. Al 79′ cross di Sala proprio per Oddei che non riesce ad impattare bene di testa. Poi all’86’ gli umbri trovano il contropiede vincente che mette il sigillo al risultato: è Matos a siglare su cross di Segre il 2-0 finale. Non succede più nulla e non c’è neanche tempo per recriminare: urge trovare la spinta decisiva in vista del match dello Scida di venerdì contro il Vicenza.

