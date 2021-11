Hamilton trionfa in Qatar e va a -8 da Verstappen. Alonso sul podio, Ferrari staccate

Hamilton trionfa in Qatar e va a -8 da Verstappen. Alonso sul podio, Ferrari staccateL’inglese della Mercedes vince a Losail davanti all’olandese, penalizzato in griglia per il mancato rispetto della bandiera gialla in qualifica. A due gare dalla fine il Mondiale è apertissimo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 21 Novembre 2021.

