Luana Sestito è campionessa del mondo di Pancrazio Athlima

Prima atleta Warpedo, medaglia d’Oro al mondiale in Ukraina

LaRedazione

Ukraina,

domenica 21 Novembre 2021.

Studentessa modello di 18 anni che frequenta la quinta classe del liceo scientifico di Cirò. “Adesso possiamo festeggiare la nostra prima atleta Warpedo, la piccola Lulù, ora grande campionessa del mondo, Orgogliosi di quella che sei, di quello che sei diventata, ad maiora semper , Cirò, condivide questa tua importante affermazione, frutto di anni di sacrifici, di volontà e di grande determinazione”- ha scritto in una nota la vice sindaco Giovanna Stasi. Il Warpedo, è un acronimo che significa “La via eterna del guerriero della pace”, è un’arte marziale, una disciplina sportiva di autodifesa una filosofia e stile di vita, inventata dal maestro Giuseppe Romeo di Torretta di Crucoli dove Luana si allena dall’età di 4 anni. Il Warpedo infatti oltre ai concetti fisici insegna anche quelli morali con richiami alla natura ed ai valori cristiani quali altruismo, generosità, rispetto per tutti e tutto. Una scuola quindi che non prepara solo buoni atleti, ma forma anche persone migliori che crescono con valori sani. Si insegna ad essere sempre rispettosi, fare sempre saluti ed usare un linguaggio consono dal quale sono bandite le parolacce anche durante i combattimenti. Il motto è: “Impariamo a combattere per non doverlo fare mai”. Una disciplina del genere poteva nascere solo nella Magna Gracia nella terra di Milone il più grande atleta di tutti i tempi. Luana Sestito è entrata nella Martial ARTS di Giuseppe Romeo a solo 4 anni e mai più uscita, figlia di Francesco Sestito e di Mariella Bossio di Cirò, che oggi vivono nella limitrofa Torretta di Crucoli.

