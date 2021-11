Papere ed errori, festa Viola con Vlahovic: Milan, ecco il primo k.o.

Papere ed errori, festa Viola con Vlahovic: Milan, primo k.o.Doppiette per Ibra e per il serbo, dopo i gol di Duncan e Saponara. Nel finale autogol di Venuti. Prima sconfitta in campionato per i rossoneri, che ora rischiano di perdere la vetta della classifica continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 21 Novembre 2021.

