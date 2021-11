Tatarusanu, errore clamoroso! Ecco come ha regalato l’1-0 alla Fiorentina

Tatarusanu, errore clamoroso! Ecco come ha regalato l’1-0 alla FiorentinaIl portiere rossonero chiama palla in uscita e prova a bloccarla, poi la perde e per Duncan è facile segnare l’1-0. Ecco l’episodio che sblocca la partita continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 21 Novembre 2021.

Tatarusanu, errore clamoroso! Ecco come ha regalato l’1-0 alla FiorentinaIl portiere rossonero chiama palla in uscita e prova a bloccarla, poi la perde e per Duncan è facile segnare l’1-0. Ecco l’episodio che sblocca la partita

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA