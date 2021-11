Cirò Marina, amministrazione e cittadini a Taranto per il rito ricognizione canonica delle insigne Reliquie di San Cataldo Vescovo

A comunicarlo è il sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari

Cirò Marina,

lunedì 22 Novembre 2021.

Ieri a Taranto – insieme al Consigliere Affatato ed all’Assessore Alfí, con Don Thomas parroco della Chiesa di San Cataldo, una nutrita rappresentanza di nostri concittadini fedeli e devoti di San Cataldo ed una rappresentanza dei nostri portantini – per assistere in forma istituzionale al rito per la ricognizione canonica delle insigne Reliquie di San Cataldo Vescovo, Nostro Patrono e Patrono di Taranto, e per la loro collocazione nella nuova teca, oltre che per la ricorrenza del decimo anniversario della Elezione alla Cattedra di San Cataldo dell’Arcivescovo Metropolita S.E.R. Mons. Filippo Santoro!

È stato un momento molto emozionante che porterò sempre con me! È stata l’occasione per incontrare le altre comunità “Cataldiane” e per un toccante momento di preghiera per la nostra Città e per quei nostri concittadini che stanno atraversando momenti difficili!

Ringrazio la parrocchia di San Cataldo per l’invito e per la partecipazione!

Evviva San Cataldo !

