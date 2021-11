Felix, il 18enne che per la Roma ha rinunciato alla nazionale: “Grazie Mou”

Felix, il 18enne che per la Roma ha rinunciato alla nazionale: “Grazie Mou”Il primo 2003 a segnare in Serie A, con la doppietta contro il Genoa ha realizzato due gol in sole tre presenze in campionato continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 22 Novembre 2021.

Felix, il 18enne che per la Roma ha rinunciato alla nazionale: “Grazie Mou”Il primo 2003 a segnare in Serie A, con la doppietta contro il Genoa ha realizzato due gol in sole tre presenze in campionato

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA