Inter-Napoli, le pagelle: Darmian il top, da 7,5. Insigne, non basta l’assist: 5,5

Inter-Napoli, le pagelle: Darmian il top, da 7,5. Insigne, non basta l’assist: 5,5L’esterno di Inzaghi migliore in campo, non basta la palla per Zielinski a salvare il capitano degli ospiti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 22 Novembre 2021.

Inter-Napoli, le pagelle: Darmian il top, da 7,5. Insigne, non basta l’assist: 5,5L’esterno di Inzaghi migliore in campo, non basta la palla per Zielinski a salvare il capitano degli ospiti

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA