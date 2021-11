Juve, Dybala si allena in gruppo. A Londra ci sarà. Danilo out due mesi

Juve, Dybala si allena in gruppo. A Londra ci sarà. Danilo out due mesiL’argentino è tornato con la squadra. Salgono le sue quotazioni in vista della trasferta di Champions League. Differenziato per Kulusevski continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 22 Novembre 2021.

