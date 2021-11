Mourinho regala le scarpe da 800 euro a Felix. Ma che brutta quella frase in sottofondo

Mourinho regala le scarpe da 800 euro a Felix. Ma che brutta quella frase in sottofondoJosé Mourinho ha regalato le scarpe “da 800 euro” che aveva promesso a Felix Afena-Gyan in caso di gol contro il Genoa. Ma in sottofondo si sente una battuta inopportuna nei confronti del giocatore ghanese (Instagram @ohenegyanfelix9) continua a leggere […]

La Redazione24

,

lunedì 22 Novembre 2021.

Mourinho regala le scarpe da 800 euro a Felix. Ma che brutta quella frase in sottofondoJosé Mourinho ha regalato le scarpe “da 800 euro” che aveva promesso a Felix Afena-Gyan in caso di gol contro il Genoa. Ma in sottofondo si sente una battuta inopportuna nei confronti del giocatore ghanese (Instagram @ohenegyanfelix9)

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA