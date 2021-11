Onana, Insigne, Ginter, Corona: Inter, le “occasioni” da cogliere

Onana, Insigne, Ginter, Corona: Inter, le “occasioni” da cogliereMaestri dei parametri zero, Marotta e Ausilio restano vigili sul capitano del Napoli, hanno chiuso per il portiere dell’Ajax e guardano in Bundesliga per la difesa continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 22 Novembre 2021.

Onana, Insigne, Ginter, Corona: Inter, le “occasioni” da cogliereMaestri dei parametri zero, Marotta e Ausilio restano vigili sul capitano del Napoli, hanno chiuso per il portiere dell’Ajax e guardano in Bundesliga per la difesa

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA