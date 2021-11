Varriale a processo con rito immediato per le accuse di stalking

Varriale a processo con rito immediato per le accuse di stalkingIl giornalista, ex vice direttore di Rai Sport, dovrà comparire il 18 gennaio. “Nessuna prova schiacciante. La procura ha ottenuto il giudizio immediato come in tutti i processi che hanno ad oggetto lo stalking”, dice il suo avvocato continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

lunedì 22 Novembre 2021.

